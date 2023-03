Atalanta, febbre nerazzurra per il derby a Cremona: 2.400 biglietti subito esauriti

I tifosi atalantini

Bergamo, 24 marzo 2023 – Il popolo atalantino si prepara a un maxi esodo a Cremona per il derby, sentitissimo, in programma sabato 1 aprile allo Zini. Dove la Dea sarà scortata da migliaia di tifosi, ad esaurire l’intero settore ospiti come era già accaduto a settembre nell’altro derby regionale a Monza. Ma quello contro i grigiorossi è un derby più caldo e la trasferta allo Zini in serie A manca da 27 anni e mezzo. L’ultima volta era stata il 22 ottobre 1995, un 1-1 firmato dal vantaggio nerazzurro di Morfeo e dal pareggio grigiorosso di Perovic. Sulla panchina dell’Atalanta il doppio ex, con il cuore sempre diviso a metà, Emiliano Mondonico, simbolo di quella sfida, lui cremasco di Rivolta d’Adda, al confine tra le due province.

Moltissimi tifosi nerazzurri di meno di 35 anni non hanno mai vissuto questa trasferta per cui l’attesa era febbrile e all’apertura delle vendite questo pomeriggio sono stati spazzati via circa 2.400 biglietti in appena un quarto d’ora. Per l’occasione la Curva Nord ha deciso di organizzare una maxi carovana di moto e motorini per coprire su due ruote, sventolando sciarpe e bandiere, approfittando del clima primaverile, i circa 70 km di strade provinciali che separano i due stadi, con ritrovo alla 9 nel Baretto di viale Giulio Cesare davanti al Gewiss Stadium e arrivo in tarda mattinata nei parcheggi esterni dello stadio Zini. Facile prevedere problemi di circolazione sulle strade interessate, sia all’andata che al ritorno…