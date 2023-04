Atalanta, si ferma l’esterno Matteo Ruggeri: fuori tre settimane per una lesione muscolare

Bergamo, 12 aprile 2023 – Un’altra tegola per l’Atalanta in una stagione sfortunata per i muscoli dei calciatori nerazzurri: Matteo Ruggeri starà fuori per tutto il mese di aprile per una lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale della coscia sinistra, lesione alla giunzione muscolo-tendinea, riportata venerdì nell’ultimo allenamento di rifinitura prima del match contro il Bologna, ovviamente saltato dal 20enne esterno bergamasco. Il laterale di Zogno dovrà stare fuori tre settimane, per cui salterà anche le prossime sfide contro Fiorentina, Roma e Torino, con la speranza di poter recuperare per il 3 maggio per il confronto casalingo contro lo Spezia.

Ruggeri, classe 2002, è la rivelazione atalantina di questo 2023: il ragazzo della Val Brembana, cresciuto nella Cantera di Zingonia e lanciato appena 18enne in serie A (ma ha pure esordito in Champions contro il Liverpool) da Gasperini nel novembre 2020, contro l’Inter, schierandolo titolare al debutto per poi impiegarlo in altre sei presenze, da gennaio di fatto è diventato insostituibile sulla corsia sinistra. La stagione in prestito lo scorso anno alla Salernitana, dove nel finale è stato decisivo nella rimonta salvezza dei campani, e un quotidiano lavoro semestrale con Gasperini sui campi di Zingonia gli hanno fatto spiccare il volo da gennaio, con sette presenze da titolare (di cui le ultime quattro consecutive) e un minutaggio da 825 minuti in campo a soli 20 anni.

Un exploit in nerazzurro che non è passato inosservato per il ct Roberto Mancini, che lo sta monitorando in attesa di regalargli la prima chiamata in azzurro. Per Gasperini una perdita dolorosa, perché Ruggeri è anche l’unico mancino del reparto esterni.

Intanto questo pomeriggio l’Atalanta ha battuto in un test amichevole al centro sportivo di Zingonia i dilettanti piemontesi del Borgosesia per 6-0 con doppietta di Zapata e reti di Lookman, Palomino, Hojlund e del 18enne Bernasconi.

Atalanta – Borgosesia 6-0 Atalanta (3-4-3): Sportiello (18′ st Rossi); Toloi (18′ st Djimsiti), Djimsiti (1′ st Palomino), Scalvini (1′ st Regonesi); Soppy, De Roon (1′ st Chiwisa), Ederson (1′ st Colombo), Zappacosta (1′ st Bernasconi); Lookman (18′ st Boga), Zapata (1′ st Hojlund), Boga (1′ st Maehle). A disp.: Musso. All.: Gian Piero Gasperini

Borgosesia (3-4-2-1): Gilli (16′ st Gavioli); Pierantozzi (22′ st Frana), Giraudo (30′ st Giacona), Vecchi (1′ st Rekkab); Frana (8′ st Pecci), Lauciello (8′ st Battaglia), Areco (8′ st Aladro), Iannacone; Favale (1′ st Faretta), Donadio (1′ st D’Ambrosio); Fossati (1′ st Tobia). A disp.: 21 G. Colombo, 22 Mirarchi. All.: Lunardon

Gol: 7′ e 18′ pt Zapata, 13′ pt Lookman, 8′ st Palomino, 11′ st Hojlund, 34′ st Bernasconi