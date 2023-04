Atalanta-Bologna, le pagelle: giornata no per Hojlund e tutti i difensori nerazzurri

Musso 5,5 Nel primo tempo rischia di regalare un gol a Sansone. Bravo in due respinte su Kyriakopoulos, sui due gol non può nulla. Palomino 5 Giornata da dimenticare, Orsolini nel sencondo tempo lo salta come fosse un birillo. Si è trovato spesso in ritardo. Djimsiti 5 Male anche a lui. Fatica a chiudere da centrale su Sansone, poi nella ripresa si sposta a destra ma fatica anche lì Scalvini 5,5 Esce a inizio ripresa dopo il vantaggio bolognese. Non riesce ad avanzare e dietro commette qualche sbavatura di troppo Dal 51’ Demiral 5 Anche per lui giornata no. Malissimo da centrale, non tiene mai il vivace Zirkzee Zappacosta 6 Trasloca a sinistra ma fa il suo. Alla fine è uno dei migliori, dai suoi cross a sinistra arrivano gli spunti migliori. Dal 79’ Muriel 6 Sfiora il gol con una bordata nel recupero, è entrato molto bene. de Roon 6 Uno dei migliori dei suoi, a centrocampo tiene contro il connazionale Schouten e appena può aiuta la manovra offensiva. Ederson 5,5 Stavolta ha fatto rimpiangere l’assente Koopmeiners. Ha perso molti duelli, ha sbagliato molti palloni Maehle 5,5 Gioca all’ultimo al posto dell’infortunato Ruggeri. Sulla fascia destra si fa scavalcare da Moro Pasalic sv Padre da trequartista ma si fa male alla caviglia dopo venti minuti 23’ Boga 5,5 Bello da vedersi ma inconcludente. Tante buone giocate con il primo passo ma poi si fa sempre murare. Lookman 6 Qualcosa fa vedere nel primo tempo, è lui a costruire l’azione che smarca Hojlund, ma fisicamente è giù. Dal 51’ Zapata 6 Quaranta minuti di grinta e generosità. Ma senza precisione. Si muove tanto ma non conclude. Hojlund 5,5 Ogni tanto ricorda a tutti che è solo un 20enne che deve fare e dimostrare tanto. Sbatte contro la marcatura di Soumahoro, fallisce la palla migliore All. Gasperini 6 Ha fatto quello che poteva, ma senza Koopmeiners il centrocampo è in difficoltà