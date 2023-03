Atalanta, a Napoli per un’impresa. Gasperini: “Andiamo a fare la nostra partita”

Gian Piero Gasperini



Bergamo, 10 marzo 2023 – Domani pomeriggio l’Atalanta a Napoli insegue l’ultimo treno per restare in corsa per la Champions League.

Dea reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque giornate e costretta a fare risultato al Maradona, contro la capolista reduce da una sconfitta interna contro la Lazio. “Non possiamo dire che non abbiamo nulla da perdere perché dobbiamo andare a cercare punti su tutti i campi, ma sappiamo che andiamo a giocare sul campo della squadra che vincerà il campionato, per noi è importante poterci misurare contro i più forti. Questa è una partita che conta per la classifica, tanto per noi che per loro. Andiamo con il giusto spirito, convinti che potremo fare la nostra partita”, ha spiegato Gian Piero Gasperini nella tradizionale conferenza stampa della vigilia al centro sportivo di Zingonia.

Nerazzurri che ritrovano quasi tutti gli infortunati ad eccezione di Hateboer, fuori fino a luglio, e Koopmeiners, che dovrebbe saltare anche la prossima gara casalinga contro l’Empoli. Assente anche il giovane ceco Vorlicky per un fastidio al ginocchio. “All’andata pur avendo perso 2-1 abbiamo giocato un’ottima gara, con tante occasioni, per cui sarei contento di ripeterla. Del resto anche quando abbiamo perso abbiamo sempre fornito delle prestazioni di livello. Possiamo rammaricarci di qualche punto perso contro il Sassuolo, il Lecce, l’Udinese, ma con le grandi squadre abbiamo sempre giocato ottime partite e il nostro fin qui è un campionato importante. La squadra non è mai stata sfiduciata, molle, sulle gambe: tutti i giocatori coinvolti hanno sempre dato il loro contributo atletico e tecnico. Ovviamente sappiamo di giocare contro una squadra che sta facendo qualcosa di straordinario in campionato e anche in Champions dove ha delle chance di arrivare in fondo”.

Atalanta che davanti ritrova Zapata ed di turno che scalpita per giocare, come il connazionale Muriel, ma Gasperini fa intuire che al Maradona la coppia d’attacco dovrebbe essere quella solita con Lookman e Hojlund. “In linea di massima da qui alla fine del campionato Muriel e Zapata avranno tante occasioni per dare una spinta a livello offensivo e realizzativo, soprattutto se staranno bene, adesso abbiamo due partite e poi ci sarà la sosta per cui vediamo ma avranno le loro occasioni”, ha chiosato Gasperini che ha il dubbio di modulo tra il tridente con Boga a fianco delle due punte o uno tra Ederson e Pasalic da trequartista, mentre Scalvini, seppur recuperato, non è ancora al meglio.



Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund.

Allenatore: Gasperini.



Dove vederla in tv: diretta sabato dalle 18 su Dazn