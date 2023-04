Atalanta, Ademola Lookman non recupera: il bomber assente lunedì contro la Roma

Bergamo, 22 aprile 2023 – Niente duello tra inglesi nel Monday night tra Atalanta e Roma. Ademola Lookman da una parte, e Chris Smalling dall’altra, salteranno la sfida al Gewiss Stadium di lunedì sera, fermati entrambi da problemi muscolari. Due assenze problematiche per entrambe le formazioni. L’Atalanta sperava di riavere il suo cannoniere, 14 gol stagionali, 12 in campionato e due in Coppa Italia, fermatosi otto giorni fa per una lesione muscolare circoscritta al bicipite femorale.

L’anglo nigeriano, che lunedì scorso aveva saltato la trasferta di Firenze, per tutta la settimana ha svolto un lavoro personalizzato di recupero ma non è riuscito a riaggregassi al gruppo. A questo punto l’obiettivo dello staff sanitario nerazzurro è recuperarlo per la settimana prossima, per la trasferta di sabato 29 sul campo del Torino. Dea che davanti rischia di non avere nemmeno il duttile Mario Pasalic: il croato da due settimane è fermo per una distorsione alla caviglia rimediata contro il Bologna. Domenica pomeriggio, dopo la seduta di rifinitura, il tecnico Gasperini valuterà se convocarlo o meno.

Senza Lookman, con Pasalic a rischio, Gasp si ritrova solo quattro attaccanti: se punterà sul tridente giocheranno Boga da trequartista e davanti Muriel con uno tra Hojlund e Zapata. Se invece il tecnico sceglierà un assetto più coperto, con Ederson da trequartista, allora Boga e Muriel si contenderanno il ruolo di seconda punta e Hojlund e Zapata quello di centravanti, con l’opportunità di rivedere dal primo minuto la coppia dei cafeteros di nuovo titolari.

Dall’altra parte come detto forfait di Smalling che starà fuori almeno due settimane per un problema al flessore e non ci sarà nemmeno l’olandese Wjinaldum sempre per problemi muscolari. Entrambi i giocatori giallorossi si erano infortunati giovedì in Europa League contro il Feyenoord.