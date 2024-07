Raduno di Pontida 2024: la Lega si ritrova il 6 ottobre. Perché è stata scelta questa data

Pontida (Bergamo) – Nuova data per lo storico raduno del Carroccio a Pontida, nella Bergamasca. La tradizionale manifestazione della Lega è prevista domenica 6 ottobre 2024: una data non casuale, visto che il giorno dopo, 7 ottobre, è l'anniversario della vittoria della Lega Santa a Lepanto nel 1571, storico scontro navale che portò alla sconfitta dell’impero ottomano.

Il raduno di Pontida, sull’ormai celebre pratone, è un appuntamento che segna la storia leghista dal 1990 (la prima edizione – organizzata da Umberto Bossi – si svolse il 20 maggio). La località in cui si tiene è stata scelta per commemorare il giuramento di Pontida che secondo la tradizione si sarebbe tenuto il 7 aprile 1167 portando alla nascita la Lega Lombarda contro Federico Barbarossa.

Dagli anni Novanta a oggi la manifestazione è sempre stata uno degli appuntamenti più importanti del popolo della Lega. Un evento considerato fondante, in particolare all'epoca del Carroccio autonomista. L’appuntamento – a causa della pandemia Covid – non si è svolto per due anni (2020-2021) tornando nel 2022. L’anno scorso – insieme al leader Matteo Salvini – sul palco di Pontida è salita anche Marine Le Pen.