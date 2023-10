Biotech, asse Bergamo-Cina: Itema e Tofflon danno vita a Tofflonit. Dieci milioni per una nuova linea

Colzate (Bergamo) – La diversificazione paga e oggi Itema raccoglie i frutti di una rotta impostata da tempo. Lo storico marchio bergamasco della tessitura - i suoi telai ‘verdi’ di ultima generazione sono famosi in tutto il mondo - non è sfuggito a Tofflon, colosso asiatico della farmaceutica, che l’ha scelto come partner. Ieri, al Kilometro rosso a Bergamo, al Bio Topics, salone delle biotecnologiche, il debutto della società nata da una joint-venture fra le due realtà: Tofflonit. Da qualche giorno produce liofilizzatori per antibiotici e vaccini, a Nibbia, nel Novarese.

Investimento da 10 milioni di euro per le nuove linee concepite nel quartier generale di Itemalab, la controllata nella quale la casa madre, tassello di pregio di Radici Group - la famiglia ha il 60% delle quote - ha depositato l’esperienza maturata sul fronte delle tecnologie meccaniche, elettroniche e meccatroniche. Ne è nato un vero e proprio polo multidisciplinare che in questi anni "è stato interlocutore privilegiato per aziende di tutti i settori che hanno bisogno di aiuto per il salto in avanti in campi strategici: innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e infrastrutture informatiche".

Competenze che servivano anche al gigante nato a Shanghai nel 1993 con più di 5.800 dipendenti nel mondo e un fatturato nel 2022 di 800 milioni di dollari. I cinesi, nell’ambito del proprio piano di espansione e internazionalizzazione, hanno puntato sugli orobici per la progettazione e l’ingegnerizzazione del nuovo sito in Europa, dal quale escono anche farmaci diagnostici, prodotti con proteine e biotecnologici. L’intesa arriva dopo altre operazioni per crescere su scala globale, passando "dal fornire apparecchiature, al fornire soluzioni".

Un programma che richiede soci di alto livello. "La nuova fabbrica è una chiara dimostrazione delle nostre competenze in ambito di lean-manufacturing, produzione snella, e open-innovation - dice Ugo Ghilardi, ceo di Itema –. Ed è un altro passo importante nel percorso di differenziazione delle attività che abbiamo avviato con l’acquisizione di Lamiflex, leader nel mondo dei prodotti in materiale composito".

Ora, il nuovo capitolo orientale. "In trent’anni di attività abbiamo maturato solide competenze nello sviluppo di macchinari e attrezzature per farmaceutico e biotech – spiega Michael Chang, senior vice president di Tofflon -. Il nostro obiettivo è crescere sui mercati europeo e americano garantendo eccellenza, servizi efficienti e tempi di consegna ottimali. La collaborazione con Itema ci permetterà di raggiungere ottimi risultati".