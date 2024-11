Intelligenza artificiale e materiali riciclabili, Serioplast guarda già ai prossimi 50 anni

Seriate, 12 novembre 2024 – Serioplast, azienda bergamasca di Seriate leader nel settore packaging, ha festeggiato i 50 anni di attività con risultati ampiamente positivi, pianificando il domani e puntando fortemente sulla presenza all’estero.

La storia era cominciata nel 1974 nella stalla di un mulino del nonno a opera del fondatore Dario Innocenti, padre di Paolo, che oggi guida il cda Serioplast: quand’era nata, la ditta contava su una prima macchina e una sola dipendente.

La seconda generazione – con Paolo, il fratello Carlo e la sorella Delia – vede l’azienda familiare in fase di costante e importante espansione, una crescita sempre più esponenziale, dopo l’avvio negli anni Duemila di stabilimenti all’estero.

L’espansione

Oggi i numeri parlano chiaro circa lo sviluppo sul mercato internazionale: 2.050 dipendenti e 33 stabilimenti in 16 Paesi, tra Europa, America, Africa e Asia, con prossime aperture negli Usa e in Algeria. Così come sono evidenti i numeri della produzione: nei primi nove mesi dell’anno, 2 miliardi di flaconi in plastica e 250 milioni di tappi.

Tra le previsioni - dice Paolo Innocenti - anche "150 nuove assunzioni” avendo come obiettivo - oltre a espansione e sostenibilità - il raggiungimento sempre più attento degli storici clienti, le grandi multinazionali, acquisendone nel contempo di nuovi. Nella consapevolezza “che non ci sono alternative alla plastica”, Serioplast punta a prodotti facilmente riciclabili mirando al 90% di immissione negli ambiti produttivi, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per accrescere efficienza, qualità, riduzione degli scarti e semplificazioni. Per il cinquantesimo anniversario sono stati lanciati un sito e un logo nuovi e proposta anche una mostra storica nella sede aziendale.