Zingonia, capitale dei discount: i negozi di vicinato a rischio scomparsa

Boltiere, 15 settembre 2023 – Nella Bergamasca c’è la capitale dei discount. Tredici in un territorio di 30mila abitanti: in nessun’altra zona della provincia il fenomeno risulta essere così accentuato con una densità così elevata.

È il record detenuto da Zingonia, il quartiere formato dai Comuni di Boltiere, Ciserano, Osio Sotto, Verdello e Verdellino, dove per contro i negozi di vicinato, in particolare quelli alimentari, sono sempre più in difficoltà e sono numerosi quelli che, schiacciati dalla concorrenza dei marchi della media distribuzione, sono costretti ad abbassare le saracinesche. Per ciascuno dei Comuni interessati ormai il numero degli esercizi commerciali si può contare sulle dita delle mani.

E la diffusione di supermercati, soprattutto del modello discount, non accenna ad arrestarsi: a Boltiere, infatti, è partita la costruzione del tredicesimo punto vendita che andrà ad insediarsi all’intersezione fra le strade provinciali 525 e 142 che porta a Pontirolo.

"È chiaro che questa diffusione di discount sta sempre più togliendo linfa al commercio locale – spiega il sindaco di Ciserano Caterina Vitali – I Comuni, però, non hanno grande capacità di intervento in materia, se non con forme di sconto sui tributi locali per coloro che aprono nuove attività. Che sono purtroppo sempre meno, perché ormai è difficile far partire da zero un’attività". E i negozi storici, gli unici che riescono a resistere, stanno mano a mano chiudendo perché i loro titolari vanno in pensione.

Uno svuotamento del paese dal punto di vista commerciale sta avvenendo anche a Verdello, Verdellino e Osio Sotto. Chi va controcorrente, invece, è l’amministrazione comunale di Boltiere. Il sindaco Osvaldo Palazzini, rispondendo alle polemiche scoppiate dopo l’avvio di autorizzazione del nuovo discount (l’area di circa 4.600 metri quadrati interessata dall’intervento è stata trasformata da residenziale a commerciale), sostiene che "la nuova struttura farà ripartire lo sviluppo del nostro paese fermo ormai da anni. A nostro avviso, inoltre, l’offerta del discount non è alternativa a quella dei negozi di vicinato, bensì integrativa. Non c’è quindi un contrasto e un po’ di competizione non può che fare bene. Senza contare che il nuovo supermercato porterà occupazione sul territorio".