Zandobbio (Bergamo), 31 ottobre 2019 - Indagini in corso a Zandobbio, dove una donna di 60 anni è stata trovata morta in municipio, nell'ufficio tecnico dove lavorava. Tutte le piste sono aperte, compresa quella dell'omicidio: la donna è un'impiegata del Comune ed è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 31 ottobre.

Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso: i carabinieri di Bergamo e Trescore stanno indagando per capire le cause del decesso e chiarire quello che, dai primi riscontri, si configura come un giallo.