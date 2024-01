Villetta svaligiata in pieno giorno, è allarme

Hanno svaligiato la villetta in pieno giorno senza che nessuno se ne accorgesse. Il bottino? Contanti e qualche gioiello. Si può riassumere così il colpo messo a segno l’altro pomeriggio tra le 17 e le 18 alle porte della Cassina Ferrara. Ad agire topi d’appartamento decisamente abili hanno prima scassinato il cancello quindi hanno forzato una finestra e sono entrati in casa. Qui hanno messo tutto a soqquadro trovando e prendendo quello che di valore c’era in casa. Quindi sono usciti dalla porta sul retro che dà su un’area verde e si sono dileguati all’imbrunire. I proprietari quando sono rincasati non hanno potuto far altro che allertare le forze dell’ordine. Grande preoccupazione da parte dei residenti della zona, quella alle porte della Cassina Ferrara nella zona di via San Dalmazio, per il furto messo a segno in pieno giorno senza che nessuno dei vicini o dei passanti si accorgesse di nulla.S.G.