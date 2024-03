Vigevano-Orzinuovi. Il derby lombardo che a questo punto nessuno può perdere

Tra le gare che, a partire da questa sera, caratterizzeranno la ventottesima giornata della A2 maschile di basket merita un occhio di riguardo la sfida tutta lombarda che si giocherà domenica 24 alle 18 in terra pavese tra Vigevano e Orzinuovi. Una partita importante per entrambe le contendenti, ma se i padroni di casa, che navigano al quinto posto del girone verde, con quattro squadre alle spalle, sono a caccia di punti per consolidare la loro posizione, la compagine bresciana, penultima nel girone rosso, è obbligata a dare tutto per conquistare la vittoria necessaria per continuare a sperare.

Nel prossimo turno, in effetti, la squadra di coach Zanchi ospiterà (proprio la sera di Pasqua) un cliente assai temibile come Torino e non può quindi permettersi di rimanere a mani vuote anche se dovrà fare i conti con le opposte intenzioni di Vigevano che, anche in vista della difficile trasferta del Sabato Santo a Trieste, vuole sfruttare l’incontro casalingo per arricchire la propria classifica. Sono chiare, in particolare, le intenzioni di Orzinuovi, che dopo aver tenuto testa per larghi tratti alla corazzata Trapani vuole dare una riprova del suo vero valore a Vigevano, dimenticando quegli errori di troppo che, strada facendo, hanno finito per rallentare il cammino stagionale.Luca Marinoni