Varese contro Appiano è una sfida infinita. Questa sera i Mastini non possono sbagliare

Sarà ancora gara 5, oggi ore 20.30 alla Acinque Arena, a decidere le sorti di Varese in IhL. Come con Feltre nei quarti, i Mastini sono costretti a giocare la sfida decisiva anche nella semifinale contro Appiano. Dopo l’agevole successo casalingo per 5-1 in gara-3 gli uomini di mister Czarnecki hanno sprecato parecchio nella gara 4 giocata in Tirolo, cedendo con un rocambolesco 4-3. Tanto nervosismo per Varese a causa anche di un arbitraggio discutibile che ha inflitto ai Mastini numerose penalità. La più grave quella comminata proprio a Majul, che sarà costretto a saltare per squalifica la gara di stasera. Ma ora non è tempo di rimuginare: c’è ancora una possibilità per andare in finale e per farlo Varese si aggrapperà ancora una volta al proprio caloroso pubblico, chiamato a far sentire la propria voce in un incontro che si prospetta elettrizzante. Alessandro Stella