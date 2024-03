Uno spareggio per la zona playoff. Zanini: "Questa è una bella Celeste"

ZANICA (Bergamo)

In serie C si torna in campo a partire da oggi per la 29^ giornata, la decima di ritorno.

Dopo due trasferte consecutive, torna allo Stadium l’AlbinoLeffe di mister Lopez (ancora squalificato, al suo posto in panchina sempre il vice Simone Arceci).

Ore 20.45 a Zanica i blucelesti ospiteranno la Giana Erminio (appaiata in classifica a quota 37 punti), reduce da due successi consecutivi (contro Lumezzane, venerdì scorso, e Pro Vercelli).

Buon momento anche per i seriani, imbattuti da due gare dopo il pari ottenuto sul campo della Virtus Verona (1-1, rete di Munari) e il successo di misura conquistato ad Alessandria (0-1, gol di Gusu).

A intervenire alla vigilia del match in programma contro la formazione di Gorgonzola, è il centrocampista classe 1994 Matteo Zanini, tre gol e quattro assist sin qui nella sua prima stagione bluceleste: "Ci apprestiamo ora ad affrontare la Giana, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto, in casa davanti al nostro pubblico, dove vogliamo tornare a ottenere un risultato positivo. Ci troveremo davanti una squadra in salute, reduce da due vittorie di fila, che ha in Mbarick e Maguette Fall, oltre che in Lamesta - giocatore chiave dopo la partenza di Fumagalli -, le loro armi migliori. Ma noi simao pronti".

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta, Borghini, Milesi, Baroni, Gusu, Doumbia, Brentan. Zanini, Piccoli. Longo, Zoma.

GIANA (4-2-3-1): Zacchi, Corno, Ferrante,Minotti, Gropelli. Marotta, Pinto, Lamesta, Franconi, Mbarik Fall, Maguette Fall.