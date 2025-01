Uccisa a Terno d’Isola, fissata la data del processo

È stata fissata al 25 febbraio la data di inizio del processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, originaria di Bottanuco, uccisa con quattro coltellate la sera del 30 luglio 2024 in via Castegnate, a Terno d’Isola, mentre stava camminando ascoltando musica con le cuffiette. In carcere (a San Vittore) Moussa Sangare, 31 anni, assistito dall’avvocato May. Il pm Marchisio, titolare del fascicolo, contesta al giovane oltre ai futili motivi e la premeditazione anche l’aggravante della minorata difesa per l’orario notturno. Sharon stava ascoltando la musica, risultando più vulnerabile a una aggressione a sorpresa, alle spalle, come quella che ha subito la giovane. Sono aggravanti da ergastolo. Era mezzanotte e 52 minuti: Sharon stava camminando da sola per le vie di Terno d’Isola, lo faceva anche perché voleva perdere peso. Dopo l’aggressione (venne colpita con quattro coltellate) lei stessa riuscì a chiamare il 112 con le ultime forze che le erano rimaste. F.D.