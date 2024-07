Troppi rifiuti nelle strade: "L’indifferenziata raccolta una volta alla settimana"

È ancora caos per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti dopo l’introduzione del sacco azzurro per l’indifferenziata, con ritiro quindicinale. Ci sono utenti che non stanno rispettando le nuove modalità, quindi i marciapiedi sono invasi dai sacchi non ritirati, mentre scattano le multe dopo i primi controlli. Sulla questione ha presentato un’interrogazione il consigliere comunale del Gruppo Misto Emanuele Fiore e i consiglieri comunali del Pd e di Progetto in Comune hanno depositato una mozione per chiedere di rivedere le modalità del passaggio alla raccolta puntuale in città, ripristinando quella settimanale per l’indifferenziata.

Scrivono: "A seguito delle numerose segnalazioni, possiamo dire che ciò che avevamo temuto si è verificato: il passaggio dalla fase di tolleranza alla fase di completa implementazione della raccolta puntuale è stato troppo brusco. Pare necessario che Amministrazione e Agesp rivedano le modalità nell’immediato". Con la mozione il centrosinistra chiede l’impegno del sindaco Emanuele Antonelli e della Giunta "a valutare insieme al gestore Agesp le azioni necessarie per aumentare l’efficacia delle sanzioni, anche in raccordo con la Polizia locale, per incentivare la corretta applicazione del nuovo sistema di raccolta puntuale sul territorio comunale; a dare mandato al gestore di ripristinare la raccolta settimanale dell’indifferenziata per tutte le mensilità, con priorità ai mesi estivi del 2024, eventualmente dilazionando i mesi di calcolo ai fini della misurazione puntuale sulle prime mensilità del 2025".

Il centrosinistra chiede inoltre l’impegno a sindaco e Giunta "a dare mandato al gestore di provvedere alla distribuzione ai cittadini di contenitori per la raccolta dei sacchi con Tag Rfid e dei sacchi rossi cosicché non vengano lasciati abbandonati in strada nelle more del ritiro, così garantendo la privacy degli utenti e gli standard minimi d’igiene".

Il sindaco Antonelli è intervenuto durante la Commissione bilancio, sottolineando a proposito dei sacchi abbandonati che "è colpa dell’inciviltà di alcuni mentre quelli che si comportano bene hanno accettato il nuovo sistema. Per gli incivili prenderemo provvedimenti. Stiamo preparando un protocollo con la Polizia locale per controllare e sanzionare".

Rosella Formenti