Il vaccino AstraZeneca non fa paura ai bergamaschi. Le persone che rinunciano sono poche: secondo i dati di Ats Bergamo, relativi ai primi tre giorni di questa settimana, i rifiuti sono stati 56, pari allo 0,91. Quindi sotto il dato fornito mercoledì dalla vicepresidente nonchè assessore al Welfare e Sanità di Regione Lombardia, Letizia Moratti (il 5% dei lombardi), e abissalmente inferiore rispetto a quello fornito da Giovanni Pavesi, il terzo direttore generale dell’assessorato al Welfare e Sanità passato a Palazzo Lombardia negli ultimi 9 mesi: "C’è un 15% di popolazione che si è recata ai nostri centri vaccinali e ha rifiutato AstraZeneca". Nel capoluogo orobico, però, sempre a proposito della vaccinazione AstraZeneca, si registra un caso particolare. E’ quello della clinica San Francesco di Bergamo, dove ci sono state troppe rinunce, prima del definitivo stop alla campagna vaccinale per gli operatori scolastici. E così 540 dosi di vaccino AstraZeneca sono state restituite nelle scorse ore dalla struttura sanitaria cittadina all’Asst Papa Giovanni XXIII, in modo da poter essere utilizzate in altri centri della Bergamasca.

Giovedì scorso il picco di defezioni da parte degli insegnanti, dopo l’ultimo pronunciamento dell’Ema: sui 200 posti messi a disposizione dalla clinica, si sono presentate soltanto 80 persone. Il giorno successivo e lunedì 12 aprile ne sono arrivate 130 e la campagna si è chiusa martedì con gli ultimi 30 vaccinati che si erano prenotati prima della circolare di domenica mattina del commissario per le misure anti-Covid, Francesco Figliuolo, che ha stoppato la campagna vaccinale per i docenti, a favore delle categorie più a rischio. La campagna vaccinale dedicata agli operatori scolastici alla clinica San Francesco si è dunque conclusa con 2.434 somministrazioni. Buone notizie, invece, arrivano dal fronte della fascia d’età compresa fra i 70 e i 79 anni. Su 995mila cittadini lombardi, 716.861 hanno prenotato la vaccinazione. In pratica quasi 3 su 4. Di questi, spiegano da Ats Bergamo, 65.412 sono bergamaschi. Ieri intanto il corriere espresso di poste italiane - Sda - ha consegnato altre 2.800 dosi del vaccino AstraZeneca all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, struttura che fa da hub per l’intera provincia per quanto riguarda questo farmaco, utilizzato ora prevalentemente per le inoculazioni ai 75-79enni. Michele Andreucci