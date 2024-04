Troppe occasioni sprecate nel corso della stagione. Atletico Castegnato e Breno condannate ai playout

BRENO (Brescia)

Il girone C di serie D è arrivato a tre giornate dalla conclusione della regular season e Atletico Castegnato e Breno, ormai, sono impegnate a preparare le migliori condizioni per i play out. Rimangono ancora a disposizione nove punti, in effetti, ma se lo spareggio-salvezza è già una certezza per i camuni, che sono staccati nove lunghezze dal Chions, il pareggio subito a 3’ dalla fine proprio nel duello diretto in casa degli stessi friulani spegne, di fatto, le residue speranze di salvezza diretta dei franciacortini, che fino al 42’ della ripresa erano risaliti a -4 dai pordenonesi, per poi ritrovarsi a -7 e al quintultimo posto, tre punti dietro la Luparense. Comprensibile l’amarezza al termine della sfida-verità dei giocatori di Guerra che si sono resi conto di avere sciupato l’occasione della svolta. Dopo la domenica che ha segnato il ritorno alla vittoria a Bassano dei granata di Bersi, che ora sono a due punti dai nerazzurri, le due bresciane sono costrette a raccogliere più punti possibili nelle tre gare rimanenti, che si apriranno per entrambe con un match casalingo assolutamente da vincere. In effetti domenica a Castegnato è atteso il Montecchio, mentre il Monte Prodeco salirà in Valcamonica. Due rivali che navigano a metà classifica, ma che non devono fermare la fame di punti del duo bresciano.

Luca Marinoni