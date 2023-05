Treviglio, baby gang armata di coltellino assale e rapina due coetanei: fratture e tagli

Rientravano da una festa di compleanno quando sono stati aggrediti da quattro ragazzi, uno dei quali armato di coltellino. Disavventura per due 15enni che poco prima delle 2 stavano camminando in via Battisti a Treviglio, lungo il Parco di largo Marinai d’Italia.

Uno dei due, residente a Cassano d’Adda, ha avuto 30 giorni di prognosi per la frattura del setto nasale e svariati tagli. L’amico di Treviglio se l’è cavata con 5 giorni di prognosi. All’altezza dell’asilo Carcano i due giovanissimi hanno notato in lontananza quattro stranieri residenti a Treviglio, componenti di una baby gang che da tempo è protagonista di aggressioni e minacce a danno dei coetanei.

I quattro hanno raggiunto da dietro i due ragazzi intimando loro di consegnare soldi e cellulari. Quello con il coltellino ha colpito alla schiena il 15enne trevigliese, poi gli ha tagliato le gomme della bicicletta. L’amico per tutta risposta ha spintonato a terra l’aggressore.

A quel punto sono intervenuti a dare man forte due dei tre complici, mentre un altro è rimasto in disparte a sghignazzare. Il ragazzo armato di coltellino, da terra, ha sferrato un colpo a una caviglia. Poi, rialzatosi, ha spinto il rivale contro un muro e gli ha tirato una testata al volto.

La scena è stata vista da due donne che hanno allertato il 112. Sul posto sono arrivate una Volante del commissariato e un’ambulanza. I poliziotti più tardi hanno rintracciato tre componenti della baby gang, denunciati per tentata rapina e lesioni.