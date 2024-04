Travolto dalla sua auto. Tentativi di soccorso inutili

Tragedia a Castelveccana, ieri nel pomeriggio un pensionato di 95 anni Vittorio Bruno Tondo ha perso la vita, schiacciato dalla sua auto, probabilmente morto sul colpo a causa della violenza dell’urto contro il cancello. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno raccolto gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione l’anziano automobilista era nel cortile davanti al cancello della sua abitazione. Si apprestava ad uscire, aveva fermato l’auto sul vialetto in leggera pendenza ed era sceso per aprire il cancello. La vettura si è mossa è lo ha intrappolato schiacciandolo contro il cancello. Resta da stabilire se il novantacinquenne avesse tirato il freno a mano o se quest’ultimo abbia improvvisamente ceduto. Su questi particolari sono in corso accertamenti. Il novantacinquenne non ha avuto comunque il tempo di evitare l’impatto, l’urto non gli ha lasciato scampo.

A lanciare l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorritori è stato un vicino di casa, testimone della drammatica scena. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto fare nulla, l’anziano era già morto, probabilmente deceduto sul colpo. R.F.