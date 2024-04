Tartaruga nei rifiuti. Salvata in extremis sul nastro trasportatore

Qualcuno l’ha buttata in un sacco della spazzatura, come se fosse immondizia, oppure ci si è infilata lei alla ricerca di cibo e di un riparo. Comunque sia andata, se gli operatori ecologici addetti allo smistamento e alla differenziazione dei rifiuti riciclabili non l’avessero vista, la tartaruga avrebbe certamente fatto una brutta fine. A scorgere in mezzo alla spazzatura e salvare la tartaruga di terra su uno dei 100 nastri di scorrimento dell’impianto, sono stati gli addetti di Seruso di Verderio, partecipata pubblica di Silea, la Spa provinciale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La tartaruga aveva solo una zampe anteriore arrossata e ferita. È stata affidata ai veterinari di una clinica specializzati nella cura di animali esotici. D.D.S.