Stroppa è sicuro:: "Il successo sul Pisa può darci la scossa"

La Cremonese riconquista lo Zini, porta a casa i tre punti contro il Pisa (vittoria che mancava dal 9 marzo) e consolida il quarto posto a 63 punti. Un risultato, quello di 2-1, sopraggiunto grazie ai bomber d’esperienza, Daniel Ciofani su rigore e Massimo Coda su punizione. Così facendo la società lombarda mantiene a distanza il Catanzaro fresco della vittoria ricca di polemiche contro il Venezia e almeno per il momento evita di passare dal tanto temuto turno preliminare.

Mister Stroppa che nel post partita non ha dimenticato di sottolineare la ritrovata coesione del gruppo squadra: "Abbiamo sempre avuto un’identità forte, tecnica e caratteriale, siamo stati in sofferenza ma senza subire. Queste sono tutte delle finali da non sbagliare ma è anche giusto provare qualcosa di nuovo".

Mancano infatti solo due partite alla fine della stagione regolare e il tecnico ha tutte le ragioni per sperimentare nuove soluzioni in vista degli spareggi promozione. Nel frattempo le gare dell’ultimo mese hanno condotto la Questura ad adottare dei provvedimenti nei confronti di alcuni tifosi grigiorossi: due Daspo emessi per l’accensione di fumogeni nel corso di Cremonese-Brescia e un terzo in arrivo per lo stesso episodio accaduto al termine di Cremonese-FeralpiSalò.

Mariachiara Rossi