Si ferisce sul lavoro. Cade da tre metri finisce al San Matteo

Precipita da 3 metri di altezza ma se la caverà. Grande spavento, ieri mattina, a Cascina Bruseda di Ossago Lodigiano. È stato segnalato un infortunio sul lavoro sul quale poi hanno fatto accertamenti i carabinieri della compagnia di Lodi. Erano le 9.25 quando, da una prima ricostruzione dell’accaduto da parte delle forze dell’ordine, Z.G. del 1959, residente a Ossago, è caduto da un cumulo di mangime durante lavori di manutenzione. Un volo di circa 3 metri che ha molto preoccupato i colleghi. Il soccorso sanitario, arrivato con i vigili del fuoco, ha mandato in posto un’ambulanza della Croce rossa di Lodi e l’uomo è stato trasferito al San Matteo. Gli è stato assegnato un codice giallo di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita.