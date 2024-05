Semifinali scudetto . Per l’AN Brescia è vietato sbagliare

Inframezzo di Champions League per l’AN Brescia, già eliminata dalla corsa per le final four della massima competizione, quindi testa alle semifinali playoff. Gara-2 è fissata per mercoledì a Mompiano dopo il ko all’esordio nelle acque di Savona per 6-5. "Non possiamo sbagliare" tuona il centroboa Tommaso Gianazza, Del Basso non abbassa la guardia: "Dobbiamo compattarci e ricaricare le pile; così da giocare al 200% a Brescia mercoledì prossimo, e di avere la possibilità di portare la serie a gara 3". A.L.M.