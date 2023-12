Scalo ferroviario. Scoperta un’altra bomba

Un’altra bomba d’aereo risalente alla Seconda guerra mondiale è stata rinvenuta ieri allo scalo merci ferroviario di via Vergnano a Brescia. Un copione giù visto, considerando che l’ultimo ritrovamento risale allo scorso settembre, e per permettere il brillamento della bomba - il 22 ottobre seguente - era stato necessario sgomberare quasi cinquecento residenti, isolare l’area e bloccare la circolazione dei treni. E prima ancora la circostanza si era ripetuta altre volte. Ci sarà da mettere in sicurezza non solo un grosso ordigno inesploso ma anche una corona di altre granate di artiglieria, una decina circa, che nelle prossime ore saranno supervisionate dagli artificieri esperti dell’Esercito del Decimo reggimento di Cremona. A seguire le istituzioni procederanno con la definizione del piano di brillamento. B.Ras.