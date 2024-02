Samp-Cremonese con profumo di A

La vittoria in campionato manca dal 3 febbraio ma per tenere il passo delle prime in classifica la Cremonese è chiamata a superare l’ostacolo Sampdoria. Il pareggio conquistato in rimonta contro il Palermo ha fornito entusiasmo all’ambiente ma ha anche fatto scivolare il club al terzo posto in classifica dietro al Venezia e un altro passo falso nel ruolino di marcia complicherebbe il discorso promozione diretta.

Il turno infrasettimanale, dunque, arriva al momento giusto, sebbene mister Giovanni Stroppa abbia sottolineato il poco tempo a disposizione per prepararlo. Una polemica velata al club blucerchiato che ha avuto un giorno in più per rifiatare. "Sarà fondamentale recuperare le energie fisiche e mentali e mettere in campo la squadra più competitiva possibile. L’obiettivo è riprendere il filo con il percorso lasciato sabato" spiega mister Stroppa, che aggiunge "qualcuno rispetto alla partita col Palermo verrà sostituito". I grigiorossi dovranno fare a meno di Sernicola e Castagnetti, assenti per squalifica ma anche dall’altra parte miste Pirlo non potrà contare sulla rosa al completo. Fuori Stojanovic per squalifica e Kasami per un risentimento muscolare mentre rientra Verre.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Pickel, Majer, Johnsen, Zanimacchia; Coda, Vazquez. All. Stroppa.

Mariachiara Rossi