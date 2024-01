Ruggeri fuori ai quarti ma il bergamasco sfiora la top 300 Atp

Si interrompe a quattro la striscia di partite vinte consecutivamente da Samuel Vincent Ruggeri (nella foto) nel challenger spagnolo di Tenerife (120 mila euro, cemento).

Il 21enne bergamasco, passato attraverso le qualificazioni e giunto per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un torneo della categoria, è stato battuto dall’uzbeko Denis Yevseyev (numero 184 Atp) per 6/3, 6/4. Fatali i quattro servizi ceduti (di cui tre nel solo primo set) accusati da Ruggeri nel corso dell’incontro, contro l’unico break nell’ottavo gioco del parziale iniziale, tuttavia inutile per riagganciare l’avversario.

Lo sconfitto si consola con il raggiungimento di un nuovo best ranking al numero 315 del mondo, e da domani proverà a infilare la quarta qualificazione consecutiva per il tabellone principale di un challenger, sul cemento di Quimper, in Francia.

Fine corsa nell’ITF di Antalya (15 mila dollari, terra) anche per Federico Arnaboldi. Il brianzolo è uscito di scena nei quarti di finale per mano del romeno Filip Cristian Janun, terzo favorito del tabellone, impostosi per 5/7, 6/2, 7/6. Un peccato perchè aveva dato la sensazione di poter andare avanti.

S.D.S.