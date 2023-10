Romano di Lombardia, intossicazione alimentare al Centro di accoglienza: 62 migranti in ospedale

Romano di Lombardia, 3 ottobre 2023 – Sessantadue persone sono finite in ospedale tra ieri sera e questa notte a causa di un’intossicazione alimentare al centro accoglienza migranti ex hotel La Rocca di via del Commercio 4 a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.

Gli ospiti sono stati soccorsi dal 118 intervenuto con tre mezzi di soccorso avanzato e cinque ambulanze. Per trasportare le oltre sessanta persone con sintomi in ospedale sono stati necessari anche sei tra auto e furgoni, messi a disposizione dalle organizzazioni di volontariato locali.

L’ex hotel La Rocca, chiuso dal 2015, è stato riattivato dalla prefettura a giugno per l’accoglienza dei profughi. È senza aria condizionata, gli ascensori sono fuori uso (De Pascale)

Trasferiti

Nessuno dei 62 pazienti, trasportati in codice giallo e verde in vari ospedali della Lombardia tra le 23.30 e le 3.45 della notte, "risulta al momento critico". Otto di loro risultano ricoverati all’ospedale di Romano di Lombardia, sette a quello di Zingonia, 5 a Seriate e Treviglio, altri 6 a Chiari, tre al Gavazzeni, 4 a Crema, 3 ad Alzano Lombardo, 4 a Ponte San Pietro, altrettanti a Lodi, Melzo e all’ospedale di San Giovanni Bianco, tre in quello di Vimercate.