Rogo nelle cucine Scatta evacuazione

Paura al locale Seconda Classe di Brescia nella serata del venerdì Santo a causa di un principio di incendio nelle cucine dell’esercizio pubblico, frequentato da tanti bresciani in cerca di cibo e divertimento. I fatti si sono verificati durante l’ora di punta, mentre cuochi e camerieri erano al culmine del lavoro. Per motivi ancora da stabilire da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco, si sono sprigionate alcune fiammate. Per precauzione si è deciso di evacuare parte del locale, in cui in quel momento c’erano diversi avventori. Pur non sussistendo pericolo i proprietari del locale di via Carlo Zima hanno deciso di chiudere il Seconda Classe in anticipo. Tra le 23 e le 24 tutti gli ospiti hanno lasciato la struttura senza alcun problema. Ieri il locale è stato completamente ripulito e messo in sicurezza, di modo da poter tornare ad accogliere i bresciani.