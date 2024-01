Rivoluzione azzurra: sette colpi per Roberts. Alla FeralpiSalò arriva Manzari dall’Ascoli

SALÒ (Brescia)

Colpo della FeralpiSalò che prende Giacomo Manzari, centrocampista offensivo che lascia l’Ascoli dopo 15 presenze (di cui 5 da titolare) con un gol e due assist. Il classe 2000, di proprietà del Sassuolo, si è già messo a disposizione di mister Zaffaroni.

Al Como arriva invece Tommaso Fumagalli, centravanti proveniente dalla Giana Erminio con contratto fino al termine della stagione 26/27. Prodotto del Settore Giovanile della Giana, Tommaso è attualmente il capocannoniere del Girone A della Serie C con 12 gol in 21 partite. Tommaso: "Sono veramente felice di essere qui. È un nuovo capitolo per me e mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo".

Il Como ha rivoluzionato la squadra con questi arrivi: Nicholas Gioacchini (St. Louis City), Matthias Braunoder (Austria Vienna), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Samuel Ballet (FC Winterthur), Edoardo Goldaniga (Cagliari), Gabriel Strefezza (Lecce) e nella foto Tommaso Fumagalli (Giana)