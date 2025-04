Riva di Solto seconda casa. Bruno Bozzetto è cittadino onorario

È il “papà“ del cinema d’animazione del nostro Paese e uno dei disegnatori più apprezzati d’Europa. Ma molti non sanno che il milanese Bruno Bozzetto, 87 anni compiuti il 3 marzo, possiede il suo buen retiro nella Bergamasca. Ha acquistato a Riva di Solto un’antica casa affacciata sul lungolago, un rifugio dove rilassarsi e trascorrere il tempo libero.

L’amore del disegnatore per il borgo sul lago d’Iseo non è passato inosservato all’Amministrazione comunale che proprio per celebrare questo rapporto speciale oggi alle 11, nella sala consiliare, gli conferirà la cittadinanza onoraria. Inoltre ha deciso di dedicargli la due giorni “Bruno Bozzetto - Una vita tra i cartoon“, in programma fino a domani. "Tutto è successo grazie al windsurf, che praticavo in un luogo vicino al comune di Castro, non lontano da Riva di Solto – spiega Bozzetto –. Sulla via del ritorno mi fermavo sempre a bere un caffè al bar di Riva di Solto e mi sono innamorato del luogo".

Michele Andreucci