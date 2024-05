Risse e aggressioni. Bar chiuso dal questore. Stop di trenta giorni

Una chiusura di trenta giorni disposta dal Questore di Lecco per un bar di Colico, ennesimo provvedimento adottato nei confronti del locale pubblico, da tempo teatro di risse a aggressioni. L’ultima avvenuta una decina di giorni fa, quando un gruppo di avventori, maschi e femmine, si era preso a pugni in mezzo alla strada, presi anche a colpi di scopa da una donna che stava pulendo e che si è trovata in mezzo alla rissa. Su proposta dei carabinieri di Colico, il Questure ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico per un periodo di trenta giorni, a partire da lunedì 29 aprile. In passato lo stesso bar era stato già sottoposto a simili provvedimenti. Lo stesso locale è stato anche oggetto di vari controlli di natura amministrativa. Pa.Pi.