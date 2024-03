Rissa con spranghe. Auto danneggiate due feriti in ospedale

Rissa a colpi di spranghe in centro a Sant’Angelo, con due ragazzi feriti. Dopo le 17.30 i carabinieri sono dovuti intervenire in piazza Caduti, in centro, per placare una lite tra almeno dieci persone. I militari hanno identificato gli interessati, romeni. Da una prima ricostruzione i coinvolti avrebbero preso a sprangate alcune auto. Scontrandosi anche tra di loro. Le urla fortissime hanno spaventato passanti e residenti, costretti a dare l’allarme. Alcuni contendenti sono arrivati dalla strada, altri si sono rifugiati tra un negozio di parrucchiere e l’androne che sovrasta altri esercizi commerciali e una banca. Danni per una auto Bmw parcheggiata in piazza, di cui si sono frantumati specchietti retrovisori e vetri. Sotto il porticato la parte più accesa della lite, con mazze, pugni e calci. In ospedale a Lodi per accertamenti un 21enne e un 24enne.P.A.