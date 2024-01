Renate, serata da incubo. Pergolettese: gioco e gol e sono tre punti d’oro

MEDA (Monza e Brianza)

Seconda vittoria esterna di fila per la Pergolettese che dopo aver espugnato Sesto San Giovanni, si ripete in maniera roboante anche a Meda, tana del Renate. Che ferma così la sua striscia di tre vittorie iniziata con Colombo in panchina. Una battuta d’arresto inattesa per le pantere che in settimana avevano piazzato altri colpi di mercato importanti tra cui Pinzauti dal Lecco, ma contro la Pergolettese di ieri sera non c’è stato nulla da fare. Sono stati sufficienti 6 minuti agli ospiti per sbloccare il risultato con il gran diagonale di Bariti pescato da Artioli. Reazione nulla e raddoppio Pergo poco prima della mezz’ora che scaturisce da un altro lancio lungo di Guiu Vilanova per Bariti, assist al centro per Caia che, dopo essere stato murato, al secondo tentativo non sbaglia. Il Renate accorcia le distanze poco dopo con Paudice al suo secondo gol in Brianza; prezioso il cross da destra di Bosisio. A inizio ripresa il gol di Guiu Vilanova chiude di fatto i conti con una conclusione precisa all’angolino. La Pergolettese a questo punto va sul velluto, nulla può un Renate nettamente involuto rispetto le ultimissime uscite. Il poker lo firma ancora Guiu ma buona parte del merito ce l’ha Artioli che ruba palla a metà campo dando il via all’azione del 4-1. In contropiede nel recupero Artioli fa cinquina.

Roberto Sanvito