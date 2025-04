Radici, verbale da 1,2 milioni di euro dal fisco: rinviata l’assemblea dei soci

Bergamo – Radici Pietro Industries & Brands, il gruppo bergamasco attivo nel settore della tappezzeria tessile, ha ricevuto un verbale dall'Agenzia delle Entrate che, dopo un controllo sulle imposte dal 2017 al 2020, chiede 1,265 milioni di euro, oltre ad interessi e sanzioni. La società lo aveva già indicato come possibile, segnalandolo nel bilancio depositato il 14 aprile ma "alla data odierna non è in grado di stimare compiutamente gli impatti" e quindi, "in ottica prudenziale" rinvia l'Assemblea del 29 aprile sul bilancio