Pro Palazzolo si prende tre punti. Crema sempre più in fondo

CREMA (Cremona)

Sconfitta di misura per il Crema che nel turno infrasettimanale di serie D girone B è stato superato in trasferta dal forte Pro Palazzolo. La squadra nero bianca ha disputato una gara opaca e alla fine per quello che si è visto sul rettangolo di gioco la battuta d’arresto è meritata. L’incontro è stato anche condizionato dalle pessime condizioni del terreno di gioco che ha messo a dura prova le abilità tecniche dei ventidue in campo. Ha deciso la gara una rete dopo solo due minuti di gioco di De Angelis. Battuta d’arresto che complica le cose visto che la formazione del presidente Zucchi è attualmente al penultimo posto.

PRO PALAZZOLO-CREMA 1-0 (1-0).

Classifica: Caldiero 51; Arconatese 50; Varesina 48; Piacenza 47; Palazzolo 46; Brusaporto, Desenzano 39; Villa Valle 38; Caravaggio 34; Casatese 32; Club Milano, Ciserano 31; Caratese 30; Clivense 29; Calepina 27; Castellanzese, Tritium 26; Legnano 25; Crema 17; Ponte San Pietro 16. R.S.