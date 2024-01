Pretende soldi per le slot e maltratta l’anziana madre. Il figlio finisce ai domiciliari

Un italiano di 45 anni è stato arrestato a Ponteranica dai carabinieri della stazione di Villa d’Almè e posto ai domiciliari, per maltrattamenti e vessazioni nei confronti della madre 71enne. La misura è scattata dopo che l’anziana, a fine dicembre, stanca delle continue richieste di denaro da parte del figlio per acquistare droga e giocare con le slot machine, si era rivolta ai carabinieri denunciando gli episodi che duravano da circa sei mesi in cui il figlio, spesso e volentieri, la maltrattava. Così fino a quando la pensionata ha detto basta, che era arrivato il momento di intervenire nei confronti del figlio. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, da scontare in un’abitazione differente da quella della madre.