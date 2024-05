Playoff Serie A Elite. Il cammino di Viadana verso la finale più attesa

Un fine settimana da spettatrice per Viadana nei playoff di Serie A Elite. Dopo il successo contro Colorno, i mantovani assisteranno oggi al confronto tra Valorugby e i piacentini. Grazie alla vittoria nella prima giornata il Viadana potrà giocarsi contro gli emiliani la gara decisiva per l’accesso alla finale in casa, il prossimo fine settimana. La speranza è che il Valorugby non riesca ad ottenere i cinque punti, in modo da essere costretta al successo esterno. Viadana ha tutte le carte in regola per arrivare all’ultimo atto. A.L.M.