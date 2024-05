Pistola rubata e munizioni. Finisce nei guai con l’amico minorenne

In cella è finito per una violazione di domicilio in flagranza, sorpreso dai carabinieri di Gravedona, ma Roberto Flematti, 19 anni di Gravedona, è stato denunciato anche per ricettazione e detenzione abusiva di armi, dopo che i militari hanno trovato, nascosto in quello stesso luogo in cui si era introdotto con un amico di 17 anni, una pistola Beretta semiautomatica calibro 9x21, rubata nel 2022 assieme ad altre armi, e 15 munizioni. Giovedì pomeriggio è stato visto introdursi, assieme all’amico, in una proprietà privata, seconda casa di un milanese: il controllo dei militari ha portato al ritrovamento dell’arma. Flematti, processato per direttissimo, ha patteggiato un anno e 4 mesi con sospensione condizionale, in concorso con il minorenne.

Pa.Pi.