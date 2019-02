Medolago (Bergamo), 27 febbraio 2019 - I carabinieri della stazione di Calusco d'Adda hanno arrestato un 37enne marocchino che avrebbe picchiato la compagna facendole perdere il bambino che aveva in grembo. I fatti si sono verificati a Medolago e le

violenze come da contestazione della Procura della Repubblica di Bergamo proseguivano dal 2016. L'accusa e' di "insulti, minacce e lesioni", poste in essere dall'uomo per anni nei confronti dell'ex compagna, che si sono acuite successivamente al concepimento del loro primo figlio. La donna nel periodo in esame e' stata piu' volte percossa, sia in casa che per strada, dal coniuge, il quale in un due occasioni nello scorso mese di novembre l'ha malmenata colpendola con calci e pugni alla pancia tanto da procurarle l'aborto del figlio che portava in grembo.

Questo episodio ha fatto si' che la donna si decidesse a denunciare. Da qui e' stato emesso dal gip del Tribunale di Bergamo il provvedimento cautelare personale, a cui è stata data esecuzione da parte dei militari dell'Arma. Nei prossimi giorni il soggetto verrà interrogato dal gip del Tribunale.