Piantagione in casa. Pensionato nei guai per la marijuana

Ai carabinieri che si sono presentati a casa sua ha spiegato che la marijuana, scoperta nella taverna della sua villetta, era per uso personale. Peccato che ne avesse 33 barattoli per un totale di oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente oltre a semi pronti per essere nuovamente coltivati. Denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 65enne, originario della bergamasca e con precedenti analoghi, che nei giorni scorsi è incappato in un controllo dei carabinieri della Tenenza di Zingonia. I militari dell’Arma sono intervenuti, presentandosi alla porta della sua villetta a Verdellino al termine di un’attività info-investigativa nel corso della quale era emerso che il pensionato detenesse dello stupefacente nella villetta di sua proprietà. Oltre ai barattoli, nel giardino il 65enne aveva allestito una vera e propria serra.