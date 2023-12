Operaio resta incastrato nel macchinario

Incidente sul lavoro ieri in mattinata nello stabilimento della Fonte Tavina a Salò. Coinvolto un operaio di 55 anni. L’uomo ha riportato lesioni gravi a una gamba, rimasta incastrata in un macchinario durante l’orario di lavoro. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 del mattino. Immediata la chiamata al 118. La centrale unica del 112 ha inviato sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Salò, oltre ai vigili del fuoco. L’operaio ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Civile della zona. Non si ritiene che sia in pericolo di vita. Le forze dell’ordine e i tecnici di Ates stanno conducendo indagini approfondite per determinare le circostanze esatte dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica che ha portato all’incidente. Si sta verificando anche che siano state rispettate tutte le vigenti leggi relative al mondo del lavoro. Mi.Pr.