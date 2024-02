Nuova motovedetta evita tragedia nel Verbano

Ha subito preso servizio nel pieno delle proprie potenzialità tecnologiche e nautiche la nuova motovedetta dei Carabinieri classe "duecento", consegnata la scorsa settimana alla Compagnia di Luino, su assegnazione del Comando Generale dell’Arma. Nella tarda mattinata di lunedì i militari a bordo della nuova Motovedetta CC N208 hanno soccorso nelle acque di fronte a Laveno Mombello un uomo che, in stato di forte alterazione, si era denudato e gettato in acqua dal pontile, nuotando verso il largo, con chiare intenzioni di compiere un gesto estremo. La nuova unità navale in 13 minuti ha raggiunto il punto per l’intervento di salvataggio dell’uomo, classe 1966, ormai a circa 100 metri dalla costa. L’operazione è stata complessa perché il cinquantottenne si è opposto al soccorso rifiutando di utilizzare il salvagente lanciatogli, continuando a divincolarsi e agitarsi.

La situazione è sembrata poi precipitare quando l’uomo è stato visto lasciarsi andare verso il fondo, stremato dal freddo e dalla fatica. A quel punto uno dei due militari a bordo, un militare trentenne, non ci ha pensato due volte e si è tuffato nelle gelide acque del lago riuscendo con enormi difficoltà a portare il malcapitato verso il pontile più vicino, Il cinquantottenne è stato quindi affidato al personale sanitario del 118 per le cure mediche del caso dovute ad un forte stato di ipotermia che ha interessato, seppure in misura minore, anche il giovane militare della motovedetta che l’ha salvato. Ieri mattina il militare era già in servizio sulla nuova motovedetta (nella foto).R.F.