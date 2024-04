Napolitano (a sorpresa) avanza ancora. Può entrare nella Top 150 al mondo

Vittoria contropronostico di Stefano Napolitano nel secondo turno del challenger di Madrid. Il milanese ha superato 7/6 (7), 7/5, il ceco Vit Kopriva, testa di serie numero 5 del tabellone e 121 del mondo. Napolitano, numero 158 del mondo, avrà oggi la grande chance contro il vincitore fra lo svizzero Huesler e il cinese Shang di entrare per la prima volta, in caso di vittoria, nella top 150, migliorando il proprio best ranking che durava dal 2017 al numero 152. S.D.S.