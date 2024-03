Morto in moto a Torno nel frontale con un’auto. Disposta l’autopsia

Autopsia consulenza cinematica, per ricostruire le cause della morte di Alexandr Nahmias, il ventiduenne di Como, che domenica mattina all’alba, alla guida di uno scooter, si è scontrato frontalmente con un’auto a Torno. Nell’incidente il ragazzo è morto sul colpo, mentre la conducente dell’auto, una donna di 29 anni di Faggeto Lario, è risultata fortemente positiva all’alcoltest, con un tasso di 1.50. È stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, ma ora sarà necessario svolgere una ricostruzione per arrivare a capire nel dettaglio la dinamica dello scontro, accertando velocità e posizione esatta di entrambi i veicoli. Il sostituto procuratore di Como Simona De Salvo, disporrà autopsia anche per Roberto De Maestri, 36 anni di Como, morto venerdì sera nello scontro con un’auto avvenuto a Casnate.