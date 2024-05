Monza, c’è voglia d’Europa. Palladino: "Siamo ambiziosi"

La terzultima vigilia del campionato del Monza ha il silenzio e la concentrazione dei mesi clou. Eppure in Brianza l’obiettivo salvezza è già raggiunto da settimane dopo non essere mai stato in discussione, i risultati mancano da un po’ ma le prestazioni lasciano solo segnali positivi e il clima dentro e fuori l’ambiente è un soffio di vento a favore che accarezza e spinge. Poi ci sono le ambizioni, insegnamento tanto caro a Silvio Berlusconi che Raffaele Palladino ha evidentemente fatto suo dalla prima cena di Arcore e che ancora conserva gelosamente nella tasca interna della giacca: "Ci sono 9 punti a disposizione e proveremo a farli tutti - dice il tecnico -. Possiamo ancora rendere questa stagione straordinaria, lo meriteremmo".

La parola Europa è pronunciata a bassa voce ma rimbomba, intanto "vogliamo raggiungere i 100 punti in due stagioni in Serie A e superarli": questo sì, è vero obiettivo. Così come è vera motivazione e vero stimolo quanto si portano dietro dalle ultime 6 partite Pessina e compagni, con interpretazioni giuste ma qualche punto in meno rispetto a quanto avrebbero dovuto raccogliere. "Ai giocatori ho detto che in questo momento potrei anche non allenare, fanno loro perché ormai sanno fare tutto", rivela Palladino, che ancora però passa le notti alla ricerca di nuove idee mettendole nero su bianco nelle note del telefono.

Chissà quale consiglio avrà portato l’ultima, di notte, per questa che è già croce-via dei sogni di oltre confine contro una delle nostre finaliste in Europa. Lo scorso anno non andò male: vittoria a San Siro contro l’Inter poi in finale di Champions, vittoria in rimonta (da 0-2 a 3-2) contro la Fiorentina poi sconfitta dal West Ham nell’ultimo atto della Conference League. Un anno dopo la storia viola si ripete, e il Monza vuole replicare l’impresa con una prestazione da 3 punti. "Tutto sommato penso che la classifica sia corretta", ammette Palladino che al Franchi si presenta senza Daniel Maldini e Andrea Carboni, tra gli altri. E con i soliti dubbi: chi da terzino sinistro, chi al fianco di Bondo, chi sulla linea dei trequartisti. Sperando nelle certezze di sempre: qualità e prestazione, per tornare a vincere e sognare in un colpo solo.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Barak, Castrovilli; Nzola. All: Italiano.

(4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Zerbin; Pessina, Bondo; Colpani, Carboni V., Dany Mota; Djuric. All: Palladino.