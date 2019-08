Bergamo, 4 agosto 2019 - Giorgia Ubbiali, 21 anni, bergamasca di Dalmine, parteciperà alla fase finale di Miss Italia 2019. Giorgia, mora, 180 centimetri di bellezza e simpatia, andrà in fase finale grazie al titolo Miss Bella dei Laghi Lombardia vinto ieri sera nell’affollata piazza XX Settembre di Sarnico. “Ho vissuto un’emozione molto forte – dice Giorgia, che vive nel quartiere Sforzatica con mamma Nadia, papà Pierluigi e la sorella Greta, 14 anni - , è stato sicuramente il giorno più bello della mia vita”. Dopo la serie di passerelle con svariati look delle 25 finaliste regionali e la “scremata” a otto concorrenti, in riva al Lago d’Iseo la gara s’è risolta col duello tra Giorgia Ubbiali e Francesca Scagnetto, 23 anni, di Garbagnate Milanese.

Quella di Sarnico è stata una finale regionale più lunga del solito poiché tra una fase e l’altra di “scremata” ci sono stati dei replay nelle votazioni dovuti a situazioni di parità di punti. Ed esattamente come nella finale regionale di Ponte di Legno le concorrenti hanno dovuto sfilare pure alzando i capelli e mostrando bene orecchie e profilo. “E’ giusto che sia così”, ha sottolineato Giorgia.

Ubbiali-Scagnetto, una sfida finale tra le due più alte in riva all’Iseo: “Io faccio affidamento sui miei 190 centimetri come pregio”, ha dichiarato la simpatica Francesca Scagnetto. Ma nel ballottaggio tra Giorgia e Francesca la giuria ha scelto come “Bella dei Laghi” la mora di Dalmine con trascorsi da pallavolista. “Mentre eravamo io e Francesca insieme a centro palco – ha aggiunto Giorgia – in attesa del verdetto col batticuore come colonna sonora mi sono sentita unica, importante, è stato bellissimo”. La gioia fa diventare Giorgia un fiume in piena: “E’ stato bello vincere e garantirsi il posto in fase nazionale, acclamata da tutta quella folla. Ma è stato bello anche ricevere l’abbraccio sincero da parte di Francesca Scagnetto e tutte le altre concorrenti : un fiero riconoscimento per il trionfo”. Qualche anno fa Giorgia pensava che il concorso Miss Italia fosse esclusivamente una gara: “Mi sto invece accorgendo che si tratta di una serie di eventi che creano notevole aggregazione tra di noi ragazze. Sono nate e continuano a nascere amicizie dietro le quinte e sul palco. Per il momento abbiamo gareggiato a livello regionale, eppure scopriamo che è bellissimo stringere amicizia con ragazze che abitano in altre province, con culture e tradizioni diverse dalle nostre. Fantastico !”. Giorgia si è diplomata al liceo artistico Manzù di Bergamo e ora lavora come commessa in centro al capoluogo orobico: “Mi dà soddisfazioni”. E’ fidanzata con Francesco Agnello, che gioca nell’Albinoleffe. “Mi piace il calcio – aggiunge Giorgia –e tifo naturalmente per l’Atalanta”.

Giovedì Giorgia e le altre ragazze di Miss Italia Lombardia già in possesso del titolo regionale sfileranno a Calcinatello (Brescia). Sarà un’esibizione promozionale e di contatto con i media in vista della finale di Miss Lombardia in programma al Golf Club Franciacorta il 24 agosto. Giorgia per il momento è qualificata alla prefinale nazionale che si svolgerà a Mestre (Venezia) il 26, 27 e 28 agosto. Nella serata del 28 agosto verranno annunciati i nomi delle 80 fanciulle ammesse alla finale di Lido di Jesolo, sempre in provincia di Venezia, in diretta tv su Rai 1. Giorgia può evitare la prefinale gareggiando direttamente a Lido di Jesolo. Tuttavia può verificarsi solo se la ragazza di Dalmine diventa Miss Lombardia. “Con o senza il titolo di Miss Lombardia andrò alla fase finale serena: l’importante è credere nei propri mezzi. E l’importante è agire in modo che un eventuale difetto personale possa diventare un pregio. In provincia di Venezia dovrò dimostrare carattere e determinazione”.