Minorenni rapinatori sui treni. Scoperti finiscono al Beccaria

Due minorenni, di 14 e 15 anni, di origine marocchina, residenti nelle province di Lecco e Lodi sono stati arrestati ad Arcore dai carabinieri della Compagnia di Monza insieme a colleghi della stazione di Biassono, nella serata di lunedì 27 gennaio, in quanto sarebbero gli autori di una rapina in concorso commessa a bordo di un treno ai danni di un ventunenne di Calusco d’Adda. I militari sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Arcore dopo che un capotreno aveva segnalato l’accaduto al 112. I due minorenni avrebbero agito a bordo di un convoglio proveniente da Ponte San Pietro e diretto a Milano Porta Garibaldi. La vittima è riuscito a mettere al corrente il capotreno dell’accaduto portando all’intervento dei militari che sono saliti sul convoglio dal quale i due presunti autori non erano ancora riusciti a scendere dato che non erano state aperte le porte. I due minori sono stati trovati in possesso della refurtiva restituita al derubato e come disposto dal sostituto procuratore presso il tribunale per i minorenni di Milano sono stati condotti al "Beccaria".