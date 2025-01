Minaccia gli agenti. Bloccato col Taser

Alla vista degli agenti, dopo aver aperto il gas ha minacciato di far esplodere l’appartamento dove abita. Per fermarlo è stato necessario ricorrere al Taser. È successo giovedì. Gli uomini della divisione anticrimine e i colleghi delle Volanti della Questura si erano recati nell’abitazione di un quarantaduenne, italiano, residente a Boccaleone, per notificare degli atti dell’autorità giudiziaria. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha chiuso la porta di ingresso dell’abitazione rifiutandosi di uscire. A quel punto gli agenti hanno aperto la porta di casa con un doppione delle chiavi e si sono trovati di fronte l’uomo che poco prima si era travisato con un passamontagna. Così camuffato li ha minacciati brandendo un coltello e ha aperto il gas. Dopo vari tentativi di farlo desistere il capo pattuglia ha fatto ricorso al Taser. L’uomo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti sul grave stato di alterazione psicofisica palesato nel corso dell’intervento e denunciato. F.D.