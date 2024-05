Milano punta su Schnitzer: "Orgoglioso di essere qui"

Terzo nuovo tassello per l’Allianz Milano: dopo Edoardo Caneschi e Yacine Louati, è la volta del canadese Jordan Schnitzer. È lui una delle novità, per la prossima stagione di Superlega. Chiamato a sostituire al centro Agustin Loser, classe 1999, arriva a Milano da campione di Francia, grazie al titolo conquistato con il Saint-Nazaire Volley-Ball. Prima di pensare all’Italia, cercherà di conquistare un posto nella Nazionale, nella lista dei 13 che andaranno a Parigi e poi penserà a studiare il campionato nostrano.

"Ho sentito parlare molto bene sia della squadra sia ovviamente della città - le sue prime parole - quindi sono sicuro che mi piacerà molto questa esperienza. La SuperLega italiana è un campionato molto competitivo, aspetto solo di essere messo alla prova insieme con i miei compagni di squadra per ottenere il massimo risultato possibile".

Alto 1.98, ha buone capacità di elevazione e dai nove metri. Si è formato nella squadra del college Trinity Western Spartans e prima di giocare in Francia ha disputato il campionato in Germania con la maglia dell’SVG Lüneburg. È originario della costa occidentale del Canada, ovvero del Surrey, British Columbia e si descrive così: "Sono una persona piuttosto alla mano e mi piace sperimentare nuovi luoghi e nuove culture. E, sembrerà banale, ma non vedo l’ora di provare la versione italiana del caffè espresso, della pasta e della pizza".

Cibo a parte, dovrà farsi conoscere, apprezzare e non far rimpiangere Loser, l’argentino che in soli due anni si è dimostrato essere uno dei migliori centrali. "Sicuramente, sarà un bel vuoto da colmare, visto che Loser è davvero un centrale molto forte soprattutto a muro. Tuttavia, questo mi motiva a dare il meglio di me e a anche migliorare i risultati ottenuti da Allianz Milano nella stagione appena passata".